США приготовились защищать Японию с помощью ядерного оружия

США готовы защищать Японию с помощью ядерного оружия, что закреплено в двустороннем договоре между странами. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Подобные действия предусмотрены Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, который служит юридической основой союза Токио и Вашингтона. В частности, документ предусматривает право США на использование оружия массового поражения.

В заявлении лидеры стран также подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи. Главы государств признали Пхеньян придерживаться обязательств в рамках резолюций Совбеза ООН.