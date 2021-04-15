Роберт Де Ниро пожаловался на бедность

Голливудский актер Роберт Де Ниро пожаловался на отсутствие денег из-за того, что его бывшая жена светская львица Грейс Хайтауэр буквально разоряет его после развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара находится в бракоразводном процессе с 2018 года. Судья постановил, что бывшая жена должна получать от Де Ниро один миллион долларов в год, а также часть выручки после продажи дома за 20 миллионов долларов. Адвокат актера Кэролайн Краусс сообщила, что в среднем Хайтауэр тратит в месяц 215 тысяч долларов по кредитным картам и 160 тысяч долларов наличными, и у звезды Голливуда кончаются деньги на содержание экс-супруги.

Состояние Де Ниро, по словам юриста, составляет 500 миллионов долларов, но экстравагантный образ жизни его бывшей жены решительно ухудшает его положение. Кроме того, из-за пандемии коронавируса многие кинопроизводства были приостановлены, что также не способствовало росту благосостояния артиста.