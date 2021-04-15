США сожалеют о высылке своих дипломатов из России

США считают ответ России на свои санкции эскалацией, которая вызывает сожаление. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон не заинтересован в эскалации, однако оставляет за собой право ответить на действия России против США.

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — говорится в сообщении.