Представители Албано-удинской общины отправились в Туг
Начался визит в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района Албано-удинской христианской религиозной общины - преемницы Албанской апостольской автокефальной церкви на Кавказе.
Как сообщают местные СМИ, в рамках визита члены религиозной общины посетят древний албанский храм в Туге.
Религиозная община впервые совершит религиозный обряд по случаю Пасхи в албанском храме.
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины ранее посетили монастырь Худавенг в Кельбаджарском районе и монастырь Агоглан в Лачинском районе.