Джастин Трюдо: Канаде грозит третья волна Covid-19

Несмотря на то, что Канада изо всех сил пытается справиться с третьей волной пандемии, несколько провинций побили антирекорды по числу случаев заражения Covid-19, передает BBC.

«Канада столкнулась с невероятно серьезной ситуацией, связанной с третьей волной коронавируса, число случаев заболевания быстро растет и многие больницы заполнены уже», - сказал премьер-министр Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве.

Он отметил, что особенно серьезное положение в Онтарио, сейчас в Торонто заняты все больничные койки. «Есть все основания полагать, что мы сейчас находимся на последнем и самом тяжелом отрезке этой пандемии. Сейчас не время расслабляться, даже на секунду», - сказал Трюдо.

Только за последнюю неделю число госпитализированных увеличилось на 35%, заявили представители общественного здравоохранения. По их словам, большее беспокойство вызывает 38%-ный рост смертности за последнюю неделю.