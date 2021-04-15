Микаэл Минасян: «Команда Пашиняна занята разработкой Договора о дружбе и сотрудничестве с Азербайджаном»

Команда Никола Пашиняна сейчас занята разработкой Договора о дружбе и сотрудничестве с Азербайджаном. То, что на обывательском языке называется мирным договором. Об этом в своем Телеграм-канале написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

Минасян отметил, что для завершения работы над этим договором Николу Пашиняну нужен подконтрольный парламент, который он надеется получить в ходе выборов в июне.

«Более того, в этом деле он пользуется поддержкой всех внешних игроков: Турции, России, Азербайджана, отмалчивающимися США, Франции и Великобритании. Даже глобалистский проект Сороса поддерживает этот процесс. Все внешние игроки готовы разблокировать регион ценой будущего Армении», - сказал он.