Байден о переговорах с Ираном
Президент США Джо Байден заявил, что действия Ирана по вопросу обогащения урана не приносят пользу переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме.
По его словам, заявления Ирана о намерении обогащать уран до 60% противоречат соглашению. Вместе с тем, комментируя переговоры по ядерной сделке с Ираном, он подчеркнул, что еще рано судить о результатах. «Мы все еще ведем переговоры», - подчеркнул он.
Быйден отметил, что США довольны готовностью Ирана участвовать в прямых переговорах. «Мы довольны тем, что Иран по-прежнему согласен участвовать в прямых переговорах с нами и с нашими партнерами по вопросу о том, как мы будем двигаться вперед, и о том, что нужно, чтобы мы могли вернуться в СВПД, чтобы снова стать его частью. Мы никогда не должны были выходить из него, на мой взгляд», - утверждал Байден.
Он добавил, что США не хотели бы, чтобы другие участники СВПД пошли на уступки Тегерану, которые не позволил бы себе Вашингтон.