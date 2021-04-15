Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море

Корабли Каспийской флотилии завершили переход в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Там отметили, что 15 кораблей Каспийской флотилии: три артиллерийских и восемь десантных катеров, суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

По выходу из Керченского пролива они направились в назначенный планом проведения контрольной проверки за зимний период обучения район.