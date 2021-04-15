Евгений Бай, спецкор haqqin.az 13:03

Рауль Кастро, младший брат Фиделя, которому в июне исполнится 90 лет, как и обещал, покидает пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы. О своем предстоящем уходе он сообщил еще пять лет назад, указав и время и место, когда будет сделано это объявление. Оно прозвучало 16 апреля, в первый день работы Восьмого съезда Компартии, который проходит ровно через 60 лет после того, как плохо подготовленная армия кубинских эмигрантов, прошедшая тренировку в ЦРУ, потерпела сокрушительное поражение в заливе Свиней, на южном берегу Кубы.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в ноябре 2016 года. Рауль остался по главе Компартии, но в 2018 году отказался от постов председателя Госсовета страны и поставил вместо себя инженера Мигеля Диас-Канеля, который стал президентом республики, хотя реальные рычаги контроля остались у Кастро-младшего. Теперь его протеже, 60-летний Диас-Канель, займет и главное место в партийной иерархии. Ожидается, что в последний день работы съезда в понедельник о своем ходе объявят еще два члена Политбюро — 90-летний Хосе Рамон Мачадо Вентура и 89-летний Рамиро Вальдес. И таким образом, политическое руководство страны останется без единого представителя так называемого «исторического поколения» - людей, которые сражались вместе с братьями Кастро в горах Сьерра-Маэстра в пятидесятые годы прошлого столетия. Эпоха Кастро прошла, но нет никаких свидетельств, что более молодые руководители откажутся от казарменного социализма, пережившего восемь президентов США, и начнут глубокие социальные и экономические реформы.

После смерти старшего брата Рауль, правда, попытался вдохнуть жизнь в закостеневшую кубинскую модель. Еще при жизни Фиделя он избавился от любимчиков своего брата, поставил своих людей на некоторые ключевые посты и принял ряд мер, призванных трансформировать кубинскую экономику. Если при Фиделе любое предпринимательство было запрещено и крестьянина могли арестовать за попытку продажи бананов, то Рауль разрешил поданным продавать и сдавать туристам дома и квартиры, покупать автомобили, открывать ресторанчики и одновременно снял многолетний запрет на поездки за рубеж. Только в минувшем году власти устранили давно устаревшую финансовую систему, при которой в стране циркулировали две валюты, и провели активную кампанию по производству собственной вакцины от коронавируса. Но, тем не менее, страна, как и полстолетия назад, существует с крайне неэффективным государственным сектором и острейшим дефицитом всех продуктов, при котором кубинцы должны выстоять в очереди два-три часа, чтобы получить по карточке курицу и фасоль, купить мыло и туалетную бумагу. Причин этого несколько. Власти всегда боялись, что экономическая свобода приведет к свободе политической, а этого они допустить не могли. Кроме того, как считает кубинский историк Алина Лопес, «глубокие изменения должны были начаться с покаяния, с признания допущенных катастрофических ошибок, но этого сделано не было». В последний год Рауль Кастро вообще ушел в тень и кубинцы лишь изредка могли увидеть на страницах газеты «Гранма»» его фотографии с Мигелем Диас-Канелем. Даже его выступление на съезде не транслировалось в прямом эфире по кубинскому телевидению, было передано лишь заявление об уходе. Куба переживает драматический период своей истории, аналогичный тому, что она прошла в начале 90-х годов, когда развалился СССР и Москва перестала оказывать своему союзнику многомиллиардную помощь. Как пишет независимая кубинская газета «14 с половиной», «генерал Кастро никогда бы не смог найти более мрачное время для своей отставки: страна переживает глубочайший экономический кризис, недовольство народа нарастает, новая администрация США заявляет, что она не намерена отказываться от жесткой линии в отношении Кубы, взятой Дональдом Трампом».

Потепление, инициированное Бараком Обамой, которое позволило кубинским владельцам авто устанавливать на машинах американские флаги, когда взрослые дети Фиделя фотографировались с посетившей остров Наоми Кемпбелл, когда в Гаване выступал легендарный Rolling Stones и на его концерт пришло более миллиона человек, все это безнадежно прошло, оттепель сменилась жесточайшими морозами. Американские эксперты и лидеры кубинской оппозиции не без оснований говорят о том, что власти Кубы не ответили на жест доброй воли Обамы и после его визита в страну лишь усилили гонения на инакомыслящих. В последнее время репрессии обрушились на чрезвычайно популярную музыкальную группу «Движение Сан-Исидро», родившуюся в одном из беднейших кварталов Гаваны, однако это не останавливает протесты рэперов. Выражать недовольство властью в отличие от прошлых лет им помогает полученный кубинцами доступ к интернету. Начнет ли что-то меняться при новом, внешне весьма фотогеничном лидере? Большинство кубинцев не склонно связывать с ним больших надежд. «Я думаю, что многие почувствовали бы большое облегчение, если бы это был кто-то другой, а не Диас-Канель, - говорит, не скрывая своей фамилии, электрик Камило Кондис, представляющий легион кубинских частников. - Для нас он стал неудачным президентом. После того, как Рауль его поставил на этот пост, у нас начались сплошные несчастья. Торнадо, ураганы, Трамп...». К этому следует добавить коронавирус, в результате чего страна осталась без туристов, и достаточно резкое сокращение нефтяной помощи от дружественной Венесуэлы. Вероятно, новый лидер и не попытается оспорить политические и идеологические основы кубинского строя, за что еще весьма влиятельная старая гвардия в одночасье избавилась бы от него. За день до открытия съезда власти неожиданно сместили со своего поста министра вооруженных сил 77-летнего Леопольдо Синтра Фриаса, ближайшего сподвижника братьев Кастро. Кто-то решил, что главный военачальник впал в немилость. Однако более вдумчивые эксперты сочли, что, может быть, ему предложен пост второго секретаря Компарии, с тем чтобы он присматривал за Мигелем Диас-Канелем.