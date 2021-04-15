Находящаяся с визитом в Санкт-Петербурге председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на международной конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, на мероприятии, организованном Межпарламентской ассамблеей СНГ в сотрудничестве с ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Средиземноморской парламентской ассамблеей и Контртеррористическим бюро ООН, Гафарова заявила, что армянская сторона, вновь нарушая принципы международного гуманитарного права, отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий.

Она призвала международные организации оказать воздействие на Армению в этом вопросе.