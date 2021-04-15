Бакинские транспортники решили проблему жителей поселка Рамана

Продолжается реализация поручения главы государства по повышению качества услуг по перевозке пассажиров, оказываемых гражданам, проживающим в пригородных селах и поселках. Так, была организована новая регулярная линия междугородного маршрута № 162, связывающая поселки Рамана и Сабунчи, сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА.

Решение об организации новой линии маршрута было принято с учетом многочисленных обращений граждан. Проведенный анализ показал, что у жителей, проживающих на территории железнодорожной станции Сабунчи – поселка Рамана (новый жилой массив “Рамана”), имеются трудности с посещением государственных учреждений, школ, детсадов и других объектов общественного назначения.

Благодаря новой линии, которая начнет работу с 19.04.2021 года, значительно улучшится доступность нового жилого комплекса, построенного для семей шехидов и инвалидов войны в поселке Рамана, а также для граждан, проживающих в поселке Рамана в пунктах "1-й участок" и молочный совхоз, к образовательным, медицинским и другим объектам. Стоимость проезда по линии маршрута установлена в размере 0.30 azn.