МЧС обнаружило артиллерийский снаряд в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщает сайт МЧС, на место происшествия была привлечена оснащенная специальной техникой и оборудованием пиротехническая группа Службы спасения особого риска.

В ходе осмотра территории был обнаружен один 85-миллиметровый артиллерийский снаряд, непригодный для боевого применения, но опасный для жизни человека.

После того, как специалисты МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов огородили территорию, пиротехники удалили обнаруженный снаряд и соответствующим образом обезвредили его.

Других взрывоопасных предметов и боеприпасов при повторном осмотре территории обнаружено не было.

Также на основании поступившей на горячую линию «112» МЧС информации об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Вахидли Товузского района на место происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС и Карабахского регионального центра.

При осмотре территории был обнаружен один неразорвавшийся 85-миллиметровый артиллерийский снаряд. Других взрывоопасных предметов и боеприпасов при повторном осмотре территории обнаружено не было.