Отдел международной информации и политики 13:56

Прошло почти 40 лет с запуска программы «звездных войн» президента Рональда Рейгана, или орбитальной оборонной системы (SDI), которая призвана была сдержать амбиции Советского Союза. Холодная война закончилась годы назад, но это не означает прекращения гонки вооружений. Strategic Defence Iniciative – это американская система противоракетной обороны стран - членов НАТО от атаки баллистических ракет СССР, объявленная Рейганом в 1983 году.

В 1991 году эта инициатива была преобразована в GPALS (Global Protection Against Limited Strikes) с учетом того, что закончилась холодная война, рухнул Советский Союз, а за ним распался и Варшавский договор. Сегодня американская разведка проснулась от летаргического сна. Теперь мы убеждаемся в этом явно, так как, безо всякого сомнения, разведслужбы Соединенных Штатов давно и тщательно следят за начинаниями конкурирующих держав. Как написано в опубликованном 9 апреля отчете бюро шефа разведки, быстрое развитие военно-космической техники Китая — это повод для озабоченности, как минимум американцев. В отчете разведка предостерегает от больших инвестиций Китая, который откровенно старается стать лидером в завоевании космоса. Как с точки зрения научной, так и военной. Исследовательские центры Срединной империи, по данным американской разведки, уже давно разрабатывают эффективные технологии, с помощью которых можно расстреливать спутники, вращающиеся вокруг Земли, - управляемыми снарядами или лазерами. Разведслужба считает также, что китайцы планируют построить и свою орбитальную станцию. Возможность атаки на «вражеские» спутники - это очень серьезное оружие в вероятном конфликте. Ведь спутники не только бесценный разведывательный инструмент, с помощью которого можно сфотографировать с орбиты с большой четкостью небольшой объект на поверхности Земли, но они также являются ключевым устройством в использовании для коммуникации и определения геолокации любых объектов.