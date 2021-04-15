В США вспомнили о программе Рейгана "звездные войны" наш обзор
Прошло почти 40 лет с запуска программы «звездных войн» президента Рональда Рейгана, или орбитальной оборонной системы (SDI), которая призвана была сдержать амбиции Советского Союза. Холодная война закончилась годы назад, но это не означает прекращения гонки вооружений.
Strategic Defence Iniciative – это американская система противоракетной обороны стран - членов НАТО от атаки баллистических ракет СССР, объявленная Рейганом в 1983 году.
В 1991 году эта инициатива была преобразована в GPALS (Global Protection Against Limited Strikes) с учетом того, что закончилась холодная война, рухнул Советский Союз, а за ним распался и Варшавский договор.
Сегодня американская разведка проснулась от летаргического сна. Теперь мы убеждаемся в этом явно, так как, безо всякого сомнения, разведслужбы Соединенных Штатов давно и тщательно следят за начинаниями конкурирующих держав. Как написано в опубликованном 9 апреля отчете бюро шефа разведки, быстрое развитие военно-космической техники Китая — это повод для озабоченности, как минимум американцев.
В отчете разведка предостерегает от больших инвестиций Китая, который откровенно старается стать лидером в завоевании космоса. Как с точки зрения научной, так и военной. Исследовательские центры Срединной империи, по данным американской разведки, уже давно разрабатывают эффективные технологии, с помощью которых можно расстреливать спутники, вращающиеся вокруг Земли, - управляемыми снарядами или лазерами. Разведслужба считает также, что китайцы планируют построить и свою орбитальную станцию.
Возможность атаки на «вражеские» спутники - это очень серьезное оружие в вероятном конфликте. Ведь спутники не только бесценный разведывательный инструмент, с помощью которого можно сфотографировать с орбиты с большой четкостью небольшой объект на поверхности Земли, но они также являются ключевым устройством в использовании для коммуникации и определения геолокации любых объектов.
При этом отчет не снабжен какими-либо особыми рекомендациями, хотя можно предположить, что они существуют в закрытом виде, в конце концов ведь такие отчеты читают и власти Китая. На документ ссылается издание spider’web.
Однако разведка призывает представителей властей США воспринимать инвестиции Китая с очень большим вниманием.
Как не раз сообщал haqqin.az, китайская космическая программа действительно развивается быстрыми темпами. И векторы ее весьма амбициозны — лунные притязания, марсианский ровер, орбитальная станция, пилотируемые полеты, военные спутники.
Несомненно, за каждой научной космической миссией невидимой частью стоит и военная составляющая. Именно потому пристальное внимание разведки Соединенных Штатов привлечено к ней.
Понятное дело, что не только Китай накачивает свои военно-космические мускулы. Есть подобные устремления и у самих США, и у России. Но не надо забывать и соседа КНР — Индию, у которой тоже космическая программа не стоит на месте. Есть свои космические программы и у Японии.
В отчете американской разведслужбы анализируются не только угрожающие действия Китая в космосе. Ежегодный документ представляет видение разведкой США так называемых «российских провокационных действий», «иранских провокационных действий», «северо-корейских провокационных действий», а также обращает внимание на глобальный терроризм.
Не обходит вниманием отчет и пандемию и изменения климата, деградацию экономического развития, опасные технологии, киберпреступность, международную торговлю наркотиками и проблемы миграции. Отдельно в документе рассматриваются регионы потенциальных и существующих конфликтов на всех континентах.
Словом, проблемы, существующие годами, не ограничиваются пространством поверхности нашей планеты.
Космос становится полем если пока не битвы, то очень серьезного военного противостояния. Так что «звездные войны» - это не просто красивая метафора, а, к сожалению, очень близкая реальность.