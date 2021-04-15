Малейка Аббасзаде: "Раньше в этой сфере царили коррупция и непотизм"

Ни для кого не является секретом, что до внедрения системы централизованного приема в вузы в Азербайджане в этой сфере процветали коррупция и непотизм. Об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, отвечая на вопросы пользователей в Facebook по поводу приема студентов в вузы.

По ее словам, отсутствие единых стандартов и критериев, вытекающих из характера системы, помимо вышеупомянутых недостатков, также приводило к необъективным оценкам и как следствие - к несправедливости.

"При этом следует учесть, что в любом обществе есть люди, которые, желая достичь своих целей легкими путями, выявляют пробелы в системе и используют их. В системе с такими пробелами достаточно лишь наличия нескольких злоумышленников, чтобы подорвать доверие ко всему академическому сообществу. Автоматизированная прозрачная система оценки и отбора, основанная на четких стандартах, минимизирующая влияние человеческого фактора, почти полностью устранила эти негативные случаи", - сказала Аббасзаде.

Она добавила, что внедрение хорошо спланированных централизованных систем является эффективным подходом с точки зрения предотвращения коррупции на местах.

"В качестве одного из самых успешных примеров тому можно назвать Службу ASAN. Объединение схожих функций совершенно разных на первый взгляд органов в рамках одной службы привело к значительному повышению уровня обслуживания. Также следует отметить совершенство идеи и применение эффективных механизмов контроля качества", - сказала Аббасзаде.