Эльдара Кулиева похоронят завтра

Народный артист Азербайджана кинорежиссер Эльдар Кулиев будет похоронен завтра, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Эльдар Кулиев будет похоронен, как завещал он сам, на кладбище "Волчьи ворота", рядом с могилой своей супруги. Также ожидается прибытие дочери, которая живет за рубежом.

Напомним, что 16 апреля после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался прославленный кинорежиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Эльдар Кулиев.