Иран раскрыл детали взрыва на ядерном объекте

Диверсия на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате детонации взрывного устройства, пронесенного внутрь. Об этом заявили в комитете по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса страны, передает IRIB.

Также названо имя подозреваемого в организации диверсии — по данным разведки, им оказался иранец Реза Карими. Отмечается, что он сбежал из страны перед случившимся.

Ранее в Иране заявили, что теракт на ядерном объекте в Натанзе не привел к приостановке обогащения урана, поврежденное оборудование вскоре заменят на новое. По словам главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи, на ядерном объекте была запущена аварийная система энергоснабжения.