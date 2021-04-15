Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:55

Вот уже несколько месяцев, как биткоин с новой силой ворвался на мировой валютный рынок, где устроил настоящий переполох. В конце прошлого – начале этого года с подачи основателя всемирно известной Tesla и ее основателя миллиардера Илона Маска биткоин совершил головокружительный взлет. Затем к его косвенному пиару подключились и другие американские компании. И биткоин основательно утвердился на мировом рынке, сломав все пересуды и недоверия. Но, как оказалось ненадолго. Невиданный разгон стоимости этой криптовалюты уперся в принципиальную стену «нет биткоину» правительства Турции. И курс его сразу стал падать. Уже в четверг стоимость биткоина обвалилась, о чем свидетельствовали данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.

И это случилось из-за решения властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах. 16 апреля один биткоин стоил 61,6 тыс долларов, потеряв больше 2,5%. Что же произошло, неужели Анкаре удалось добиться перелома на глобальном валютном рынке точно так же, как она за короткий период это сделала в сфере вооружения? А если это действительно так, то как ей удалось диктовать свои позиции на глобальном рынке, когда на внутреннем рынке не может справиться с обвалом собственной нацвалюты – лиры? Но обо все по порядку. О заигрывании Маска с биткоином haqqin.az уже рассказывал. А последний рост биткоина и всего крипторынка в целом происходил на фоне ожидания прямого листинга акций (DPO) Coinbase на фондовой бирже NASDAQ. Отмечалось, что участники рынка все чаще сходились во мнении, что волна роста на фоне листинга Coinbase может стать завершающим этапом текущего ралли рынка. Как минимум, криптовалюты могли серьезно скорректироваться по итогам этого события. Волна роста всех криптовалют привела к тому, что суммарная капитализация рынка в какой-то момент достигла 2,2 трлн долларов. Индекс доминирования биткоина на фоне роста спроса на альткоины снизился до 53,6%. Индекс жадности и страха для биткоина и крупнейших криптовалют пару дней назад находился на уровне 75, что соответствует режиму «жадность» в достаточно умеренной форме, указывая на наличие пространства для продолжения роста. Индекс RSI на дневном графике для пары BTC/USD же приблизился к уровню перекупленности на отметке 67. На этом фоне Центробанк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Регулятор объяснил, что криптоактивы несут большие риски и никак не регулируются. Кроме того, указали в банке, их рыночная стоимость чрезмерно волатильна, они анонимны и могут быть использованы для незаконной деятельности. Одним словом, криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие услуги не могут быть предложены. Так постановил Центробанк Турции.