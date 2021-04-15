Репортаж информационного агентства VICE News, подготовленный после ракетной атаки вооруженных сил Армении на Барду, номинирован на международную премию The One World Media. Об этом говорится на официальном сайте премии.

Согласно информации, репортаж журналиста VICE News, посвященный последствиям ракетной атаки на Барду, номинирован на премию в категории News Award.

Напомним, что во время Второй Карабахской войны вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по азербайджанскому городу Барда. В результате погибли свыше 20 человек, 70 получили травмы различной степени тяжести.