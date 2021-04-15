В Азербайджане с начала года усыновили 17 детей

В Азербайджане в январе - марте 2021 года усыновили 17 детей. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, усыновлено девять мальчиков и восемь девочек.

С первого ноября 2019 года процесс усыновления регулирует Минтруда и соцзащиты, и с этого времени в Азербайджане усыновили 44 ребенка (23 мальчика и 21 девочку).

Особое внимание уделяется условиям развития детей в приемных семьях. С этой целью проводятся мониторинги условий проживания усыновленного ребенка - вплоть до его 18-летия.