При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских

Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля у блокпоста в провинции Герат на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на власти страны.

Губернатор провинции Сайед Вахид Катали заявил, что взрыв произошёл в уезде Зинда-Джан. После взрыва на уезд с трёх направлений напали талибы, столкновения при этом продолжались в течение нескольких часов.

По словам губернатора, талибы также совершили нападения на другие районы провинции, в ходе которых, однако, силы безопасности Афганистана не пострадали.