В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2163 человек). Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2287 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 30 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 298522 случая заражения коронавирусом, из этого числа 262480 человек благополучно прошли лечение, 4107 пациентов клиник скончались.

Лечение 31935 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.