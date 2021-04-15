Сбой в работе Twitter

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, о чем сообщается на сайте Downdetector.

Пользователи стали сообщать о неполадках после 15.00 . 72% проблем касаются работы сайта, 27% — входа в Twitter. Сбой наблюдается в Финляндии, Польше, Чехии и других европейских странах.

Днем ранее в популярной соцсети Twitter заявили о проблемах при загрузке твитов. В настоящий момент причина неполадок и время устранения сбоя при загрузке твитов в микроблоге американской социальной сети не уточняются.