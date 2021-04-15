Детективам из Турции поручили найти тайное имущество Мубариза Мансимова

Детективам из Турции поручили найти имущество объявленной банкротом ростовской судоходной компании «Палмали» (входит в группу компаний Мубариза Мансимова – ред.). Такое решение принято на заседании комитета кредиторов ООО «Палмали», пишут российские СМИ.

«Решено привлечь иностранных специалистов по поиску имущества (детективов) для выявления на территории Турции имущества привлекаемого к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Палмали» лица – Мансимова Мубариза Гурбаноглу, а также имущества подконтрольных ему 19 турецких компаний», – говорится в сообщении.

Отметим, что ООО «Палмали» является судоходной компанией, действующей в Ростове. Она является дочерней компанией Palmali Shipping. ООО «Палмали» объявлено банкротом из-за многомиллионных долгов перед российскими банками.