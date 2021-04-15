Началась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом королевы Великобритании Елизаветы II. Детали похорон стали известны газете The Times.

Православная молитва «Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего…» прозвучит в конце церемонии. Принца похоронят в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, но только временно. После кончины королевы останки Филиппа будут перенесены туда, где уже покоятся родители королевы и ее младшая сестра, и где будет похоронена сама Елизавета II. Присутствуют на отпевании около 30 человек.

Королевская семья в день похорон герцога Эдинбургского в социальных сетях опубликовала видео. На нем можно увидеть фотографии принца — от детских до последних, в кругу семьи и при исполнении военных обязанностей.