Украина объявила о высылке российского посла
МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и объявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и объявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
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