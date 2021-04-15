Власти Мьянмы отпустили более 23 тысяч заключенных
Власти Мьянмы приняли решение отпустить более 23 тысяч заключенных по амнистии, передает РИА Новости.
По данным Государственного административного совета, приговоры отменили 23 047 преступникам, в том числе 137 заключенным-иностранцам. Решение освободить заключенных было принято по случаю традиционного Нового года.
В прошлом году на парламентских выборах в Мьянме партия "Национальная лига за демократию", которая получила 396 из 476 мест, вновь получила возможность сформировать правительство на следующие пять лет.
Партия солидарности и развития Союза, поддерживаемая военными, получила лишь 33 мандата. Представители армии пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в верховном суде, но избирательная комиссия не обнаружила доказательств мошенничества.