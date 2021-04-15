На смерть режиссера некролог журналиста
В Баку в возрасте 80 лет скончался Эльдар Тофиг оглу Кулиев — один из немногих кинорежиссеров, которых при жизни уверенно называли гениями. Официальная гордость страны, он длительное время носил звание Посла Азербайджанского кино во всем мире.
Все началось с фильма “В этом южном городе” 1969 года, когда старая система колхозно-пропагандистского кинематографа в СССР была дерзко отброшена в сторону и на авансцену советского кино вышел новый режиссер - молодой и амбициозный Эльдар Кулиев. Его фильм, завоевавший десятки наград, критика сразу же охарактеризовала как агитпроп новой волны. Его назвали романтиком Азербайджанского кино, привнесшего в эпическо-агитационную кинематографию СССР весомую реалистическую надстройку, оголившего скрытые душевные пороки человека и с помощью обычной разговорной речи визуализировавшего духовное воспитание личности - Низами нашего времени.
Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного Азербайджанского композитора Тофика Кулиева. С детства изучал живопись, много читал, много смотрел художественные и документальные фильмы. В школьные годы Эльдар был стилягой, голубоглазым и светловолосым красавцем, и конечно же, в обществе всегда узнавался как сын легендарного Тофика Кулиева. Именно эта деталь - жизнь в тени выдающегося композитора не давала молодому Эльдару покоя – он хотел доказать всему миру, что он тоже Большой Азербайджанец. Эльдар Кулиев не пошел по стопам отца и только Аллах знает, какую роль в этом сыграло честолюбие, а какую — трудная, полная скрытого противостояния жизнь.
Фильмы «Главное интервью», «Загородная прогулка» и другие его киноленты тоже обращены к внутреннему миру человека, его противоречиям с реалиями обыденной жизни. Даже историю в фильме о национальном герое Азербайджана Бабеке кинорежиссер показал по-своему.
Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного азербайджанского композитора Тофика Кулиева. С детства изучал живопись, много читал, увлекался кинематографом.
Он не пошел по стопам отца, хотя очень любил музыку, к тому же ему казалось обидным, что о нем говорят прежде всего как о сыне знаменитого композитора. Он хотел самостоятельно строить свою жизнь и стать не менее известным, чем отец. И ему это удалось.
Поступив в 1960 году на режиссерский факультет ВГИК (Всесоюзного института кинематография), Кулиев вскоре стал одним из самых амбициозных и при этом одним из самых любимых учеников выдающегося советского кинорежиссера Сергея Герасимова. По окончании этого престижного вуза он, несмотря на многочисленные предложения, не остался работать в Москве, а вернулся в Баку и пошел на киностудию «Азербайджанфильм».
Итак, Эльдар Кулиев, один из самых амбициозных учеников Сергея Аполлинариевича Герасимова, в 1960-ом поступил и в 1966-ом году закончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии СССР. Несмотря на многочисленные предложения, один из лучших учеников Герасимова, так и не остался работать в Москве, автор известного для ВГИКовцев того времени призыва “я горжусь тем, что я Азербайджанец!” вернулся в Баку и сразу же устроился на работу в киностудию “Азербайджанфильм”.
Первая же его картина “В этом южном городе” вызвала эффект разорвавшейся киноленты перед премьерой. Этно-фольк Эльдара Кулиева кривыми зеркалами переглядывающийся с философской притчей об азербайджанском обществе сразу был отнесен к разряду антисоветской империалистической культуры. Сорвавшиеся с цепи критики стали обвинять Кулиева в том, что он хочет показать, как беспечна, пуста, бессмысленна жизнь, в которой царят безграмотность, отчуждение, разобщение советских людей. Сам же Эльдар Кулиев не соглашался с тем, как трактовали идею его фильма, режиссёр утверждал, что показал в фильме судьбы обычных людей, короткие и состоящие из чудесных мгновений, которые невозможно прожить только по законам одного южного города. Кулиев долго пытался объяснить, что сладость жизни доступна каждому и нужно просто дать людям жить так как они хотят. Но совковые “киновники” восприняли фильм, как вызов обществу и запретили его. И только разглядевший в Эльдаре талантливого режиссера, глубоко патриотичного романтика и просто певца трамвайной пластики и мощенных бакинских улочек Гейдар Алиев (Первый секретарь ЦК Азербайджанской ССР – авт.) заступился за него и через знакомства в Политбюро СССР дал фильму зелёный свет.
Но на этом не закончилось сотрудничество этих двух замечательных азербайджанцев. Твердо уверенный в одаренности и заветной патриотичности Кулиева и будучи политическим руководителем Азербайджана Гейдар Алиев предложил режиссеру работу над рядом картин навсегда увековечивающими принадлежность Азербайджану важных исторических фигур. В результате этого социо-культурного прорыва в 1979 году появился фильм “Бабек” и в 1982 году фильм “Низами”. После участия этих фильмов на многих фестивалях весь мир узнал о том, что эти легендарные личности мировой истории являлись азербайджанцами.
Следующий период в творчестве Эльдара Кулиева я называю “водоворотом”. Несмотря на многочисленные приглашения из киностудий крупных столичных городов СССР, да и из- за рубежа, Эльдар Кулиев не оставил Азербайджан и продолжил работать в условиях сложившейся общественно-экономической формации. Однако у него с ней, как и у многих крупных художников, были эстетические разногласия. Так было на протяжении всей столетней истории кинематографа. Настал момент, и Кулиев, режиссер номер один неизбежно вступил в творческий конфликт. Маэстро хотел больше внимания уделять фильмам о простых человеческих судьбах, о смысле жизни, тоске, беспокойстве, сомнениях, поисках правды и об ужасах обыденности.
“Легенда серебряного озера”, “Загородная прогулка”, “Диверсия”, “Как прекрасен этот мир”, “Стамбульский рейс”… В этих фильмах Кулиев повел нас в глубину нашей реальности, куда мы никогда раньше не заходили и даже боялись заглядывать… Это был его собственный стиль кинематографа, который чудесным, загадочным образом ощущается нужным для людей всей планеты, делая мир вокруг нас компактнее и добрее, уютнее и теплее.
Но это не все - его фильмы показали будущим поколениям режиссеров и сценаристов, куда двигаться дальше, как экспериментировать и как брать на себя риск совмещения выстраданного сценария с безумным полетом фантазии.
Как мне неоднократно говорил Эльдар Кулиев, идеальный фильм должен представлять собой нескончаемую историю, в которой все время хочется знать, что же будет дальше, ведь наша жизнь продолжается. Правда звучит, как название его нового фильма - “Жизнь продолжается”? И это название как нельзя лучше подходит для характеристики всего его творчества.