Вахид Мустафаев, тележурналист и режиссер 18:47

В Баку в возрасте 80 лет скончался Эльдар Тофиг оглу Кулиев — один из немногих кинорежиссеров, которых при жизни уверенно называли гениями. Официальная гордость страны, он длительное время носил звание Посла Азербайджанского кино во всем мире.

Все началось с фильма “В этом южном городе” 1969 года, когда старая система колхозно-пропагандистского кинематографа в СССР была дерзко отброшена в сторону и на авансцену советского кино вышел новый режиссер - молодой и амбициозный Эльдар Кулиев. Его фильм, завоевавший десятки наград, критика сразу же охарактеризовала как агитпроп новой волны. Его назвали романтиком Азербайджанского кино, привнесшего в эпическо-агитационную кинематографию СССР весомую реалистическую надстройку, оголившего скрытые душевные пороки человека и с помощью обычной разговорной речи визуализировавшего духовное воспитание личности - Низами нашего времени. Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного Азербайджанского композитора Тофика Кулиева. С детства изучал живопись, много читал, много смотрел художественные и документальные фильмы. В школьные годы Эльдар был стилягой, голубоглазым и светловолосым красавцем, и конечно же, в обществе всегда узнавался как сын легендарного Тофика Кулиева. Именно эта деталь - жизнь в тени выдающегося композитора не давала молодому Эльдару покоя – он хотел доказать всему миру, что он тоже Большой Азербайджанец. Эльдар Кулиев не пошел по стопам отца и только Аллах знает, какую роль в этом сыграло честолюбие, а какую — трудная, полная скрытого противостояния жизнь.

Фильмы «Главное интервью», «Загородная прогулка» и другие его киноленты тоже обращены к внутреннему миру человека, его противоречиям с реалиями обыденной жизни. Даже историю в фильме о национальном герое Азербайджана Бабеке кинорежиссер показал по-своему. Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного азербайджанского композитора Тофика Кулиева. С детства изучал живопись, много читал, увлекался кинематографом. Он не пошел по стопам отца, хотя очень любил музыку, к тому же ему казалось обидным, что о нем говорят прежде всего как о сыне знаменитого композитора. Он хотел самостоятельно строить свою жизнь и стать не менее известным, чем отец. И ему это удалось. Поступив в 1960 году на режиссерский факультет ВГИК (Всесоюзного института кинематография), Кулиев вскоре стал одним из самых амбициозных и при этом одним из самых любимых учеников выдающегося советского кинорежиссера Сергея Герасимова. По окончании этого престижного вуза он, несмотря на многочисленные предложения, не остался работать в Москве, а вернулся в Баку и пошел на киностудию «Азербайджанфильм». Итак, Эльдар Кулиев, один из самых амбициозных учеников Сергея Аполлинариевича Герасимова, в 1960-ом поступил и в 1966-ом году закончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии СССР. Несмотря на многочисленные предложения, один из лучших учеников Герасимова, так и не остался работать в Москве, автор известного для ВГИКовцев того времени призыва “я горжусь тем, что я Азербайджанец!” вернулся в Баку и сразу же устроился на работу в киностудию “Азербайджанфильм”.