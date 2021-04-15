Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:18

По последним данным, в ловушку маоистов-наксалитов в джунглях штата Чхаттисгарх угодило до полутора тысяч силовиков. Военным удалось отбиться лишь через несколько часов активного огневого контакта. Силы нападавших оцениваются в четыреста человек. Столкновение произошло еще 3 апреля, но данные о потерях индийского спецназа всё еще уточняются. Изначально сообщалось о пяти погибших со стороны ВС Индии, однако к настоящему времени это число выросло до двадцати двух и может увеличиться еще. Как говорил в своё время Великий Кормчий Мао Цзэдун, «винтовка рождает власть». И вот уже более полувека индийские наксалиты-маоисты пытаются доказать справедливость этого утверждения, сохраняя контроль над значительными территориями штатов Чхаттисгарха, Джаркханда, Ориссы и Западной Бенгалии.

И несмотря на то, что они не так распиарены, как другие террористические организации - они традиционно лидируют в списках самых активных террористических группировок мира. И войне с ними не видно конца. «Всякий раз казалось, что маоисты (или их предыдущие воплощения) не просто терпели поражение, но были буквально, физически истреблены. И всякий раз они возрождались - более организованными, более решительными и более влиятельными, чем когда-либо раньше», - пишет индийский автор. Они называют выборы обманом, парламент - свинарником и открыто провозглашающими своей целью свержение индийского государства. Поскольку принятие в 1959 году Конституции Индии - «нравственного фундамента» индийской демократии – стало для местных племён, поддерживающих повстанцев, роковым днём. Она в одночасье превратила целые племена в изгоев на собственных землях. Она отказала им в традиционном праве на «продукты леса», сделав их всех браконьерами. А территорию их проживания отдала на растерзание корпорациям и местному капиталу. И единственным решением проблем местных племён в Нью-Дели как шестьдесят лет назад, так и сегодня считается принудительное их переселение. Разумеется – из самых благородных целей, «приобщении племён к господствующей культуре» и предоставлении им «плодов современного развития».

Из десятков миллионов перемещённых людей - более 30 миллионов человек было выселено только из-за строительства крупных плотин - подавляющее большинство является представителями племенных народностей. И в этом – корень проблем Индии с повстанцами из местных племён. Министр внутренних дел страны П. Чидамбарам недавно заявил, что он не желает, чтобы племена существовали как «музейный экспонат». Но это только слова. Поскольку в то же время, за последние пять лет правительства штатов Чхаттисгарха, Джаркханда, Ориссы и Западной Бенгалии подписали с корпорациями сотни «Меморандумов о взаимопонимании» стоимостью в несколько миллиардов долларов для строительства сталелитейных заводов, электростанций, алюминиевых заводов, плотин и копей. А это означает, что в образе «Великой Индии» Нарендры Моди местным племенам места нет. С чем они, естественно, категорически несогласны и выступают против с оружием в руках. «Программа аграрной революции и антиимпериалистической мобилизации приобрела новую привлекательность в эпоху глобализации и экономических реформ, наблюдавшихся в последние два десятилетия, а также после возглавляемой США «войны с террором», начавшейся в 2001 году», - пишет местный политолог Маноранджан Моханти. «В такой атмосфере племенные народы все больше страдают от сокращения доступа к лесным ресурсам и крупномасштабного перемещения в результате мегапроектов по добыче полезных ископаемых». А известный исследователь повстанческого движения Сумантра Банерджи добавляет, что «если движение все еще существует, то это заслуга не столько предвидения его лидеров, сколько индийского государства, которое благодаря своим неудачам в социально-экономической области, создает благоприятную почву для продолжения движения наксалитов».

Но в Нью-Дели подобную точку зрения предпочитают категорически отрицать, перекладывая ответственность за происходящее на Китай и Пакистан, являющихся, якобы, спонсорами повстанцев. Правда, убедительных доказательств этому так и не представлено. Не исключено, что некие связи всё же существуют – но далеко не в тех объемах, о которых говорят в Нью-Дели. Да и зачем наксалитам внешние спонсоры, если они пользуются массовой поддержкой внутри страны? Согласно исследованию газеты The Times of India, в 2010 году 58% опрошенных жителей штата Андхра-Прадеш положительно воспринимали факт ведения партизанской войны с государством, и только 19% высказались против него. И это в штате, который официальные индийские власти объявляют примером успеха «в искоренении левого экстремизма». У повстанцев сложилась система самофинансирования, от добровольных пожертвований до отчисления бизнесменов, так называемые «налоги на буржуазию». Источником получения оружия и боеприпасов для них являются атаки на армейские склады и подразделения. На контролируемых территориях повстанцы организуют народные школы, распространяют медицинские знания и формируют альтернативную государственной систему здравоохранения. Земля экспроприируется и поступает в ведение основных органов власти - сельских комитетов, либо распределяется между крестьянами. Причем сельские комитеты - выборные. Членство в партизанских отрядах добровольное.

Для индийских властей ситуация с наксалитами приобретает характер «замкнутого круга». Как пишет информированный источник, «партизаны приходят в отдаленный район, вешают всех полицаев и представителей администрации. Центральная власть посылает в район карательные отряды, партизаны растворяются в джунглях, карательные отряды начинают терроризировать местное население. В итоге поддержка партизан растет. Карательные отряды не находят партизан и, оставив новый гарнизон, возвращаются в столицу или крупные города. Партизаны снова выходят из джунглей и снова вешают полицаев и местную администрацию. Итог подобных методичных действий - рост поддержки среди местного населения и падение морального духа правительственных сил. В определенный момент полицейские или армейские начальники на разных уровнях принимают решение плюнуть на этот район и не посылать туда новой администрации и полиции. Формально территория остается под контролем правительства, а фактически там начинают осуществлять власть партизаны и/или местное население».