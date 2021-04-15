Адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь осужденным женщинам фото
Сегодня группа членов Коллегии адвокатов посетила исправительное учреждение № 4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Адвокаты встретились с осужденными женщинами, отбывающими наказание в исправительном учреждении, им была оказана бесплатная юридическая помощь.
В ходе встречи были даны ответы на интересующие осужденных женщин вопросы, разъяснены положения гражданского и уголовного законодательства, проведен ряд письменных и устных консультаций.