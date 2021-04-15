Башар Асад: Мы восстановим суверенитет над всей нашей землей
Президент Сирии Башар Асад, выступая по случаю 75-ой годовщины независимости - Дня эвакуации французских и британских колониальных войск, заявил о твердом намерении восстановить национальный суверенитет над всей территорией страны, пишет ТАСС.
По словам Асада, подлинная независимость наступит для нас, когда все иностранные войска будут выведены из Сирии, будет восстановлен суверенитет на всей территории страны. Сирийский лидер посетил район расположения одной из воинских частей и побеседовал с солдатами и офицерами.