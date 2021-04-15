Полуобнаженная экоактивистка попыталась сорвать похороны принца Филиппа

В Великобритании задержали женщину, которая пыталась сорвать церемонию похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщает издание, на женщине отсутствовала футболка. Она успела выкрикнуть фразу «Спасите планету!» и забраться на статую королевы Виктории, после чего сотрудники полиции задержали ее и увезли.

Ранее в субботу, 17 апреля, принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре.