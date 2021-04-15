В Гёйчае арестованы ответственные чиновники

В Гёйчайском районе выявлен факт коррупции, есть задержанные. Как сообщает АПА, представитель Исполнительной власти Гёйчайского района по селу Гарабаггал Гурбан Керимов и председатель Гарабаггальского муниципалитета Рамин Набиев были задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Сообщается, что они были задержаны на территории указанного села по подозрению в участии в незаконной сделке купли-продажи земельного участка и незаконном оформлении документов в обмен на крупную сумму денежных средств.

В районной администрации агентству подтвердили информацию о задержании представителя Исполнительной власти и председателя муниципалитета сотрудниками правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.