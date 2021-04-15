Хотели свергнуть и убить Лукашенко

«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали», — рассказал журналистам Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам президента Белоруссии, это работа спецслужб США. Он также отметил, что подозреваемые были задержаны в Москве.

«Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли. Не дай бог они прикоснутся к детям, это будет страшная резня», — добавил он и уточнил, что задачу по его устранению одобрило высшее руководство США.

В то же время, как сообщает ТАСС, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Москве двух человек, планировавший военный переворот в Белоруссии.

По данным службы, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ. Отмечается, что сорванный переворот планировался в Минске во время Парада Победы 9 мая.