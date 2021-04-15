«Нефтчи» разгромил неудобного соперника и приблизился к «Карабаху» Гонка за чемпионство; видео
Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге состоялись два заключительных матча 23-го тура.
В центральном матче тура «Нефтчи» принимал «Зиря». Стоит сказать, что команда Рашада Садыхова превратилась в крайне неудобного соперника для «Нефтчи». До этого матча команды в этом сезоне встречались пять раз, и «Нефтчи» ни разу не удалось ни то что выиграть, но даже поразить ворота противника. В чемпионате «Зиря» дважды победила со счетом 1:0 и один раз команды сыграли в нулевую ничью. А в четвертьфинале Кубка Азербайджана «Зиря» сначала выиграла 1:0, а затем отстояла добытое преимущество – 0:0.
Однако сегодня подопечные Рашада Садыхова попросту провалились. «Нефтчи» владел подавляющим преимуществом на протяжении всего матча и одержал заслуженную крупную победу – 4:0.
Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте лучший бомбардир чемпионата Намик Алескеров открыл счет в матче. На 74-й минуте Мирабдулла Аббасов забил второй гол, а спустя три минуты Алескеров сделал счет 3:0. Четвертый гол состоялся уже в добавленное время, когда Стивен Монроз при полном попустительстве обороны поразил ворота четвертой на сегодняшний день команды Премьер-лиги.
Кстати, это первая победа «Нефтчи» в чемпионате после прихода в клуб Кейсуке Хонды. Японская звезда пока не забивает, но пользу бакинскому клубу приносит однозначно. Сегодня это было особенно заметно.
Теперь у «Нефтчи» 46 очков. За 5 туров до финиша команда Самира Абасова отстает от «Карабаха» лишь на один балл. Напомним, «Карабах» вчера не смог обыграть «Сабаил» - 1:1.
Также сегодня состоялся матч аутсайдеров - «Кешля» - «Сабах», в котором счет так и не был открыт. 3-е место занимает «Сумгаит», который вчера обыграл дома «Габалу» (2:0) и опережает «Зиря» по результатам личных встреч.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 47 очков (23 матча)
2. «Нефтчи» - 46 (23)
3. «Сумгаит» - 32 (23)
4. «Зиря» - 32 (23)
5. «Габала» - 24 (23)
6. «Сабаил» - 21 (23)
7. «Сабах» - 21 (23)
8. «Кешля» - 20 (23).