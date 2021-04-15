В центральном матче тура «Нефтчи» принимал «Зиря». Стоит сказать, что команда Рашада Садыхова превратилась в крайне неудобного соперника для «Нефтчи». До этого матча команды в этом сезоне встречались пять раз, и «Нефтчи» ни разу не удалось ни то что выиграть, но даже поразить ворота противника. В чемпионате «Зиря» дважды победила со счетом 1:0 и один раз команды сыграли в нулевую ничью. А в четвертьфинале Кубка Азербайджана «Зиря» сначала выиграла 1:0, а затем отстояла добытое преимущество – 0:0.

Однако сегодня подопечные Рашада Садыхова попросту провалились. «Нефтчи» владел подавляющим преимуществом на протяжении всего матча и одержал заслуженную крупную победу – 4:0.

Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте лучший бомбардир чемпионата Намик Алескеров открыл счет в матче. На 74-й минуте Мирабдулла Аббасов забил второй гол, а спустя три минуты Алескеров сделал счет 3:0. Четвертый гол состоялся уже в добавленное время, когда Стивен Монроз при полном попустительстве обороны поразил ворота четвертой на сегодняшний день команды Премьер-лиги.

Кстати, это первая победа «Нефтчи» в чемпионате после прихода в клуб Кейсуке Хонды. Японская звезда пока не забивает, но пользу бакинскому клубу приносит однозначно. Сегодня это было особенно заметно.