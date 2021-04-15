Китай обвинил Японию и США во вмешательстве во внутренние дела

Китай обвинил Японию в шагах, наносящих удар по политическому доверию между двумя странами.

В ответ на переговоры лидеров США и Японии и их комментарии по вопросам Гонконга, Тайваня и Синьцзяна посольство КНР в Токио выступило с заявлением, в котором предостерегло Японию от действий, способствующих ухудшению двусторонних отношений, пишет ТАСС.

В заявлении посольства с сожалением констатируется, что японская сторона предприняла ряд негативных действий по вопросам, связанным с Китаем, нанося тем самым серьезный ущерб политическому доверию между двумя сторонами и препятствуя усилиям по развитию двусторонних отношений.

«Мы рекомендуем японской стороне строго придерживаться политических документов и соответствующих обязательств, а также гарантировать, чтобы китайско-японские отношения не возвращались к одному и тому же, не находились в состоянии застоя, не регрессировали», - отмечается в заявлении.