В России предложили ответ на высылку дипломатов из Чехии

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил ответ на высылку российских дипломатов из Чехии. По его мнению, в качестве ответной меры Россию должны покинуть представители чешской дипмиссии, передает РИА Новости.

Чепа напомнил о существовании такой мировой практики. По его словам, Россию покинут ровно столько же дипломатов, сколько планируется выслать из Чехии.

Депутат также посчитал странным обвинение российских дипломатов в связи со взрывами, которые произошли в чешской Врбетице в 2014 году. «Это очень странно, что их обвиняют в каком-то происшествии на складе боеприпасов, произошедшем семь лет назад», — подчеркнул он.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.