Пашиняну запретили положить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина

Житель села в Вайоцдзорской области Армении не позволил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает портал «Новости Армения».

В момент, когда политик шел к могиле, у него на пути встал мужчина.

«Вы не имеете никакого отношения к могиле моего брата, я не позволю вам», — заявил он.

Позднее Пашинян предпринял еще одну попытку положить цветы, но родственник указал, что власти не помогали найти тело погибшего, а скорее мешали.