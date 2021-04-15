Макрон призвал Запад определить красные линии для России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Как передает РИА Новости, об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

По словам французского лидера, Запад должен выработать двусторонний подход.

"Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент (России Владимир - ред.) Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал Макрон.

В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. "И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией", - заявил президент Франции.

При этом Макрон отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшее время проведет переговоры с Путиным. Такое решение было анонсировано после встречи президента Франции с украинским лидером Владимиром Зеленским.