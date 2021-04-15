Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Великобритания направит корабли британского флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в ВМС.

Согласно данным издания, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море. Целью их размещения у берегов Украины является демонстрация солидарности Лондона с Киевом и союзниками по НАТО в регионе. Ожидается, что британские корабли войдут в Черное море в мае.