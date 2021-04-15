В Агдаме еще один мирный житель подорвался на мине

Вчера вечером, около 20:30, на территории Агдамского района 38-летний пастух Ариф Гулиев подорвался на мине, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, Ариф Гулиев был госпитализирован в Агджабединскую районную больницу, где ему ампутировали левую ногу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей

Информацию подтвердили в МВД Азербайджана. И вновь призвали граждан не посещать освобожденные районы до тех пор, пока они не будут полностью разминированы.