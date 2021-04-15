«Белорусские партизаны» с оружием против Лукашенко обнародованы детали попытки военного переворота; видео
Задержанный в Москве юрист Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США, а также политолог Александр Федута готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко, сообщила ФСБ. В это же время на белорусском государственном телеканале ОНТ вышел сюжет с кадрами задержания Федуты и Зенковича, а чуть ранее, во время субботника, заявление о предотвращении покушения на себя и своих детей сделал Лукашенко, пишет «Новая газета».
Заявление ФСБ
По информации спецслужбы, операция по задержанию была проведена совместно с белорусским КГБ. По версии ведомства, задержанные планировали переворот в Беларуси "по отработанному сценарию цветных революций" "с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", говорится в сообщении.
По данным ФСБ и КГБ, Зенкович консультировался с представителями США и Польши.
ФСБ называет Федуту и Зенковича "идеологами белорусской радикальной оппозиции". Они якобы организовали в приватных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу "с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".
По плану переворота, как считает ФСБ, предполагался захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. "Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на так называемых скрытых базах".
В ФСБ отметили, что конечной целью заговора было изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", – отмечает спецслужба.
Сообщается, что "после документирования указанной встречи" Федута и Зенкович были задержаны российскими силовиками и переданы белорусским "партнерам".
В отношении Александра Федуты и Юрия Зенковича заведено уголовное дело по ст. 375 УК РБ (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Наказание по этой статье предусматривает от восьми лет лишения свободы до смертной казни.
Лукашенко на субботнике
Ранее в субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко во время республиканского субботника заявил журналистам, что западные спецслужбы готовили вооруженный мятеж, а также покушение на него и его детей. В качестве возможных организаторов он назвал ЦРУ и ФБР. В причастности к подготовке покушения он обвинил задержанных Александра Федуту, Юрия Зенковича, а также Григория Костусева. Лукашенко сообщил, что проинформировал об этом Россию, а президент Путин поднял этот вопрос в разговоре с президентом США Джо Байденом.
Выступая перед журналистами на субботнике, Лукашенко заявил, что заговорщики планировали захватить его детей – "одного, второго, как получится" и посадить в погреб, который якобы подготовили в Гомельской области. По словам Лукашенко, "прилетела агентура из США, какой-то Зенкович". Он добавил, что уже "сюда несколько групп свезли оружие, в тайники спрятали".
"Я попросил президента России и своего коллегу Сашу Бортникова, ФСБ (Александр Бортников, директор ФСБ - ред.), и мы их там взяли", – рассказал Лукашенко. "Не дай бог, они прикоснутся к моим детям, они тут вообще ни при чем, не дай бог, прикоснутся к вашим, я прямо говорю, это будет страшная резня", – добавил он.
Сюжет ОНТ
Одновременно с заявлением ФСБ на белорусском государственном канале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Иван Тертель сообщил о пресечении деятельности организованной группы, якобы пытавшейся захватить власть в Беларуси. В сюжете показали задержание Александра Федуты и Юрия Зенковича.
"Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранные граждане", – говорит в сюжете глава КГБ.
На видео есть несколько эпизодов, снятых скрытой камерой. В одном из них Федута, Зенкович и еще несколько человек беседуют в ресторане в Москве. Еще один – запись онлайн-конференции с участием фигурантов дела. "Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два — занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска", – говорит в этом видео Зенкович. Его в сюжете ОНТ называют "главным организатором переворота".