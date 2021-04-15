Задержанный в Москве юрист Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США, а также политолог Александр Федута готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко, сообщила ФСБ. В это же время на белорусском государственном телеканале ОНТ вышел сюжет с кадрами задержания Федуты и Зенковича, а чуть ранее, во время субботника, заявление о предотвращении покушения на себя и своих детей сделал Лукашенко, пишет «Новая газета».

Заявление ФСБ

По информации спецслужбы, операция по задержанию была проведена совместно с белорусским КГБ. По версии ведомства, задержанные планировали переворот в Беларуси "по отработанному сценарию цветных революций" "с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", говорится в сообщении.

По данным ФСБ и КГБ, Зенкович консультировался с представителями США и Польши.

ФСБ называет Федуту и Зенковича "идеологами белорусской радикальной оппозиции". Они якобы организовали в приватных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу "с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".

По плану переворота, как считает ФСБ, предполагался захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. "Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на так называемых скрытых базах".

В ФСБ отметили, что конечной целью заговора было изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", – отмечает спецслужба.

Сообщается, что "после документирования указанной встречи" Федута и Зенкович были задержаны российскими силовиками и переданы белорусским "партнерам".

В отношении Александра Федуты и Юрия Зенковича заведено уголовное дело по ст. 375 УК РБ (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Наказание по этой статье предусматривает от восьми лет лишения свободы до смертной казни.