Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений

По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, переговоры включали в себя тему атак движения "Ансар Алла" (хуситов) по саудовской территории и "были позитивными". Делегацию из Саудовской Аравии возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Отмечается, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров, является желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также "завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством", пишет Financial Times.

По заявлению одного из чиновников, которое приводит газета, "переговоры продвигаются быстрее, потому что переговоры США (по ядерной сделке) также продвигаются быстрее, и из-за атак хуситов".

При этом, как отмечает газета, высокопоставленный саудовский чиновник опроверг факт проведения переговоров с Ираном. Иракское и иранское правительства от комментариев отказались.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.