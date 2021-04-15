Для здоровья сосудов и мозга: ученые нашли чудо-продукт

Ученые нашли удивительно полезный для здоровья продукт. Исследование, проведенное Эксетерским университетом (Великобритания), показало, что если регулярно употреблять свеклу, то это способствует активной деятельности бактерий ротовой полости, положительно влияющей на здоровье кровеносных сосудов и мозга, а это способствует здоровому старению организма, пишет портал ABC.

По словам ученых, бактерии, живущие в полости рта, превращают содержащиеся в свекле нитраты в окись азота, что помогает регулировать давление в кровеносных сосудах и нейропередачу.

Кроме того свекла богата клетчаткой, что приводит к замедленному всасыванию сахара, является источником фолиевой кислоты, витамина С, калия и фосфора, витаминами В1, В2, В3 и В6, а также минералами, железом и йодом. Еще свекла богата антиоксидантами, регулярное употребление этого продукта способствует здоровью ногтей, кожи и волос, а благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает предотвратить запор.