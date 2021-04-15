Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер днем сменится на южный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 10-13, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем – 50-55%.

19 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла, местами 23-25 градусов тепла.

19 апреля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.