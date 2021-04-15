МИД: Армения уничтожала азербайджанское культурное наследие на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест, сообщает haqqin.az.

«Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В связи с этим днем Азербайджан вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу уничтожения Арменией культурного наследия на освобожденных территориях.

Во время оккупации наших территорий почти все исторические, культурные и религиозные памятники были полностью разрушены. На сегодняшний день Министерством культуры Азербайджанской Республики на освобожденных землях выявлено уничтожение более 400 памятников. Всего на этих территориях до 3000 памятников.

Культурные и религиозные ценности, принадлежащие Азербайджану, были разграблены, осквернены, изменены и незаконно вывезены в Армению. На освобожденных территориях уничтожено 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов.

Культурные образцы и древние рукописи монастыря Худавенг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные экспонаты, обнаруженные во время незаконных археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, были контрабандным путем вывезены в Армению. В то же время незаконные раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района», - говорится в заявлении МИД.

В заявлении подчеркивается, что все эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, включая нормативные документы ЮНЕСКО, такие как Гаагская конвенция 1954 года, два протокола к ней, а также Конвенции 1970 года.

«К сожалению, наши призывы к соответствующим международным организациям расследовать военные преступления, включая преднамеренное разрушение, присвоение, изменение и незаконное изъятие нашего культурного наследия, не были приняты во внимание в течение 30 лет оккупации. Мы приветствуем интерес, проявляемый в настоящее время в этом отношении.

Культурное наследие, находящееся на территории Азербайджанской Республики, отражает культурное разнообразие азербайджанского народа, которое ценится и охраняется Азербайджаном, независимо от его происхождения, светского и религиозного характера.

Обеспечение полной оценки независимой миссией беспрецедентного ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана, является приоритетом для правительства страны, и Азербайджан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО в этом направлении», - говорится в заявлении.