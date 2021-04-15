В Праге стены посольства России облили кетчупом

Полиция задержала в Праге семь человек, которые прошедшей ночью облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ в Чехии. Об этом информировал журналистов в воскресенье официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек, передает ТАСС.

"Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом, - отметил он. - Ведется расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении".

Стены посольства уже очищены. По версии задержанных, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице, при котором погибли два человека. К нему, как сказали чешские политики, якобы причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Посольство РФ в Чехии пока не комментирует ситуацию.