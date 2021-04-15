Состоялись похороны народного артиста, режиссера Эльдара Кулиева.

Как сообщает haqqin.az, в соответствии со своим завещанием он был похоронен на кладбище «Волчьи ворота» рядом с супругой.

* * * 13:15

Проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджанской Республики, известным кинорежиссером и сценаристом Эльдаром Кулиевым.

Как сообщает haqqin.az, церемония организована в мечети «Тезе Пир». Эльдар Кулиев будет похоронен, как завещал он сам, на кладбище «Волчьи ворота» рядом с могилой своей супруги.

Напомним, 16 апреля после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался прославленный кинорежиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Эльдар Кулиев.