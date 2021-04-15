Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:22

Когда в США говорят о расизме, зачастую под этим интуитивно понимают прежде всего дискриминацию афроамериканского населения - за последний год этому во многом способствовал подъем движения BLM (Black Lives Matter). Однако распространение коронавируса и противостояние с Китаем вылились в рост числа преступлений на почве ненависти в отношении населения, имеющего азиатское происхождение. 17 марта 2021 года стал трагичным днем для Атланты. 21-летний Роберт Аарон Лонг убил восемь человек, шесть из которых - женщины азиатского происхождения. Массовых выступлений и возмущений это не вызвало, поскольку преступление это было вполне в духе американских традиций. Но для начала немного статистики. Она, как ничто другое, выпукло показывает масштаб проблемы.

Центр изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино выяснил, что за 2020 год в 16 крупнейших городах США число сообщений о преступлениях в отношении представителей азиатского сообщества выросло на 149%. Показательным в этом отношении также является и опрос New Center for Public Integrity/Ipsos Poll. Несмотря на тот факт, что большая часть респондентов (56%) полагает, что коронавирус является естественным бедствием, республиканцы (60%), пенсионеры (51%) и те, кто не имеет высшего образования (48%), возлагают ответственность за эпидемию на конкретных людей или организации. Среди тех 44%, кто связывает COVID-19 с кем-то или чем-то конкретным, большинство обвиняют Китай или китайский народ: 66% респондентов внутри этой группы упомянули Китай, 45% — китайцев вообще, 13% говорят, что эпидемия была вызвана из-за работы специализированной лаборатории в Китае, а 9% обвиняют китайское правительство. Демократы во всём, связанном с антиазиатским расизмом, обвиняют Трампа. Дескать, именно он своей открыто антикитайской политикой и соответствующей риторикой вызвал всплеск антиазиатского насилия. Но проблема эта гораздо глубже. И уходит корнями аж в XIX век.

В 1850-е годы в Калифорнии разгорелась золотая лихорадка, что способствовало притоку иммигрантов. Особый спрос на рабочую силу существовал в области горнодобывающей промышленности и в строительстве железных дорог – и эту нишу начали заполнять китайские мигранты. Что не осталось без внимания тогдашних американских СМИ. В создаваемых ими образах китаец был чем-то зловещим и крайне экзотическим существом, который никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет интегрироваться в американское общество. Ответ властей на раздуваемую антикитайскую истерию не заставил себя ждать. В 1854 году решением Верховного суда Калифорнии было постановлено, что люди азиатского происхождения не могут свидетельствовать против белого человека в суде. Мотивация была следующей: «Китайцы - раса людей, которых природа определила как низших и которые не способны к прогрессу или интеллектуальному развитию после определенного момента, и которые не имеют права участвовать в управлении правительственными делами». А два десятилетия спустя, в ночь на 24 октября 1871 года, в Лос-Анджелесе произошло то, что по праву может считаться одной из самых кровавых страниц в истории города. Более 500 белых и латиноамериканских разгневанных жителей окружили и атаковали небольшую китайскую общину. Тогда было убито порядка 19 лиц китайского происхождения, в том числе 15-летний мальчик. Сперва их подвергли пыткам, а потом повесили. И лишь восемь участников этих событий были осуждены за непредумышленное убийство и приговорены к тюремному заключению, однако обвинения были сняты по юридическим формальностям. То есть за китайскую резню 1871 года никто не понес никакой ответственности. В 1882 году подавляющее большинство в Конгрессе проголосовало за принятие Акта об исключении китайцев (Chinese Exclusion Act). В соответствии с данным законом вводился запрет китайской иммиграции сроком на 20 лет. Президент Честер Артур, правда, наложил на него вето, однако впоследствии подписал другую версию, которая продлевала его на 10 лет. 2 сентября 1885 года в Рок-Спрингс, штат Вайоминг, случилось еще одно громкое событие, которое вошло в историю преследования китайцев в США, — 150 белых шахтеров напали на своих китайских коллег. В результате нападения были убиты 28 китайских рабочих, еще 15 получили ранения, еще несколько сотен китайцев были изгнаны из города. В 1900 году Сан-Франциско поразила вспышка бубонной чумы, и первой жертвой болезни стал иммигрант из Китая. Очень быстро обвинение в завозе вируса было распространено на всю общину. В городском чайнатауне ввели крайне жесткий карантин. Буквально за ночь китайский квартал был окружен полицией, которая препятствовала любому перемещению. Был запрещен вход и выход для пешеходов, а также въезд и выезд гужевого транспорта. Список можно продолжить, но тенденция понятна и без того – синофобия и ненависть к людям азиатского происхождения являются исторически сформировавшейся чертой характера американского общества. Имеющая особенность обостряться всякий раз, когда для этого находится подходящий повод.