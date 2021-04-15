На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении неразорвавшегося снаряда в районе поселка Гилязи Хызынского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, 17 апреля 2021 года в этом районе была задействована группа пиротехников и саперов Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пиротехники вместе с сотрудниками МВД приняли необходимые меры для обеспечения безопасности в этой зоне. Было установлено, что обнаружен реактивный снаряд от установки «Град» (БМ-21).

Снаряд был доставлен и обезврежен на полигоне для уничтожения снарядов Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA).

Других подозрительных предметов в этой зоне обнаружено не было.

Отмечается, что, предположительно, снаряд попал в эту местность во время пожара, возникшего 27 августа 2017 года на складе боеприпасов в войсковой части Минобороны.