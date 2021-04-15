В США три человека стали жертвами стрельбы в баре

По меньшей мере три человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в баре в американском штате Висконсин, говорится в заявлении департамента полиции округа Кеноша, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что полиция получила в ночь с субботы на воскресенье сообщения о стрельбе в баре Somers House Tavern, расположенном в деревне Сомерс.

Согласно заявлению, в результате стрельбы три человека погибли, еще двое были доставлены в больницу с серьезными ранениями. Отмечается, что подозреваемый скрылся с места инцидента.